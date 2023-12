Stand: 14.12.2023 09:12 Uhr Polizei sucht vermisste Taisha M. aus Varel

Die Polizei sucht die 15-jährige Svea Taisha M. aus Varel (Landkreis Friesland). Das Mädchen gilt seit Sonntag als vermisst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Wohngruppe der 15-Jährigen meldete die Jugendliche als vermisst. Polizeiangaben zufolge hatte M. am Nachmittag die Wohngruppe verlassen, um ihre Adoptiveltern zu besuchen. Dort sei sie aber nie erschienen. Derzeit würden keine Hinweise auf eine Fremd- oder Eigengefährdung vorliegen, so die Polizei. Taisha M. ist rund 1,54 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle, stark gekrauste lockige Haare. Zuletzt habe sie eine schwarze Winterjacke, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe getragen. Wahrscheinlich habe sie einen "auffällig orangefarbenen Rucksack" bei sich und sei zu Fuß unterwegs, hieß es. Wer Taisha M. gesehen oder anderweitige Hinweise hat, soll sich bei der Polizei Varel unter der Telefonnummer (04451) 92 30 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min