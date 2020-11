Stand: 16.11.2020 08:44 Uhr Polizei sucht Steinewerfer in Bad Zwischenahn

Unbekannte haben in der Nähe des Bahnhofs in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ein auf der Straße fahrendes Auto mit faustgroßen Steinen aus einem Gleisbett beworfen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Oldenburger Straße, wie die Polizei mitteilte. An dem Wagen entstand den Angaben zufolge ein erheblicher Schaden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

