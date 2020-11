Stand: 30.11.2020 11:38 Uhr Polizei stoppt führerloses Pferdegespann in Stuhr

Die Polizei hat in Stuhr (Landkreis Diepholz) ein herrenloses Pferdegespann gestoppt. Nach Angaben der Beamten war einem 64-jährigen Kutscher am Sonntagmittag sein Pferd durchgegangen. Das Pferd "Taifun" riss sich los und rannte mit der Kutsche auf einer Straße in Richtung B6. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten einer Polizeistreife den Hinweis auf das führerlose Gespann gegeben, heißt es. Die Beamten holten Pferd und Kutsche schnell ein. Ein Polizist konnte sich dann auf den Kutschbock schwingen, die Zügel greifen und "Taifun" zum Anhalten bewegen. Der Kutscher konnte sein Gespann wohlbehalten wieder entgegennehmen.

