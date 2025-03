Stand: 12.03.2025 14:05 Uhr Polizei stoppt Eierdiebe auf der A27: 100 Eier sichergestellt

Die Polizei hat auf der A27 bei Langwedel (Landkreis Verden) flüchtige Eierdiebe gestellt. In dem Fahrzeug der vier Männer fanden die Beamten fast 100 Eier und Bargeld, das vermutlich aus einem Selbstbedienungsladen in Langwedel stammte. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete zuvor eine Zeugin, dass einer der Männer die Eier aus dem Hofladen nahm, ohne zu bezahlen und alarmierte die Polizei. Da die Eierdiebe nicht aus Deutschland stammten, mussten sie 900 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen, um nicht in Haft genommen zu werden. Die Beamten stellten die gestohlenen Eier und das Bargeld sicher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.03.2025 | 09:30 Uhr