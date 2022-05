Stand: 03.05.2022 09:46 Uhr Polizei schießt Axt-Angreifer ins Bein

In Essen im Landkreis Cloppenburg hat am Montagnachmittag ein 68-Jähriger einen 22 Jahre jüngeren Mann mit einer Axt bedroht. Die Polizei schoss ihm ins Bein. Polizisten hatten ihn zuvor aufgefordert, die Axt wegzulegen. Darauf habe der Mann nicht reagiert - selbst nach einem Warnschuss nicht. Er habe stattdessen die Polizisten angegriffen - deshalb der Schuss ins Bein, so die Polizei. Zu den Umständen wird jetzt ermittelt. Der 68-Jährige kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht für ihn.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.05.2022 | 07:30 Uhr