Polizei rettet zahlreiche Tiere vor der Hitze

Polizei und Feuerwehr haben in der Nacht zu Montag fast 50 Schafe und Ziegen sowie drei Hunde von einer Weide in Wilstedt (Landkreis Rotenburg) gerettet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei hatte die Halterin die Tiere in der tagelangen Hitzewelle offenbar sich selbst überlassen - ohne genügend Futter, Wasser und Schatten. Ein Schaf war bereits tot. Laut Feuerwehr Wilstedt soll es sich insgesamt um 40 Schafe und fünf Ziegen gehandelt haben. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die von der Polizei informierte Halterin sei sich keiner Schuld bewusst gewesen, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Gegen die Frau aus dem Landkreis Diepholz läuft nun ein Strafverfahren. Die Tiere wurden bei einem Schafzüchter untergebracht.

