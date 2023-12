Stand: 11.12.2023 18:47 Uhr Polizei rettet angespülten Katzenhai

Auf der ostfriesischen Insel Borkum ist ein angespülter Katzenhai gerettet worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Spaziergänger den Fisch am Südstrand entdeckt. Der Hai sei in keinem guten Zustand gewesen. Die Polizei brachte das Tier in das Nordsee Aquarium auf Borkum. Dort wird der Katzenhai nun wieder aufgepäppelt. Laut Fachleuten sind Haie vor der Wattenmeerküste eher selten. Die genaue Population der Katzenhaie vor den deutschen Küsten ist nicht bekannt.

