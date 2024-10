Stand: 04.10.2024 14:36 Uhr Polizei rettet Frauen und Baby aus verqualmter Wohnung

Die Polizei hat am Mittwoch in Oldenburg einen Säugling und zwei Frauen aus einer verqualmten Wohnung gerettet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte ein dreijähriger Junge im Spiel seine Mutter und seine Großmutter im Bad eingesperrt und anschließend die Wohnung verlassen. Inzwischen verbrannte das Essen auf dem eingeschalteten Herd und es qualmte. Die Frauen riefen aus dem Fenster um Hilfe. Die alarmierten Polizisten traten die Tür ein. Sie holten den zwei Monate alten Säugling aus der Wohnung und befreiten die beiden Frauen. Ein Polizist atmete Rauch ein und kam vorsichtshalber ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Oldenburg lüftete die Räume, danach konten laut Polizei alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

