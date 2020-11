Stand: 29.11.2020 13:08 Uhr Polizei registriert zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln

Die Cloppenburger Polizei hat in der Nacht zum Sonntag erneut zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt und angezeigt. In Cappeln kontrollierten die Beamten fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Auf einem Sportgelände in Löningen tranken mindestens vier Jugendliche aus verschiedenen Haushalten gemeinsam Alkohol. In Cloppenburg beendete die Polizei eine private Feier mit sechs Personen aus fünf Haushalten. In der Nähe eines Schulgeländes in Cloppenburg trafen die Beamten nach mehreren Beschwerden von Anwohnern fünf teilweise stark alkoholisierte Heranwachsende an. Ein 18-Jähriger habe einen Beamten beleidigt und versucht, ihn zu schlagen, so die Polizei. Er wurde in Gewahrsam genommen. In allen Fällen fertigte die Polizei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Gegen den 18-Jährigen wurden zudem mehrere Strafverfahren eingeleitet.

