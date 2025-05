Polizei nimmt zwei Besatzungsmitglieder von Kreuzfahrtschiff fest Stand: 16.05.2025 13:34 Uhr Im Bremerhavener Kreuzfahrtterminal haben Polizisten am Donnerstag gleich zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. In einem Fall geht es um Kinderpornografie.

Ein 24-Jähriger fiel den Beamten nach Angaben der Polizei auf, als er nach dem Anlegen des Schiffs in Bremerhaven zur Einreisekontrolle kam. Als sie seine Personalien im Fahndungssystem abglichen, habe sich herausgestellt, dass er seit mehreren Wochen vom Amtsgericht Karlsruhe mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, so die Polizei. Er steht demnach im Verdacht, kinderpornografische Inhalte besessen und verbreitet zu haben. Vor seiner Beschäftigung als Crewmitglied auf dem Kreuzfahrtschiff hatte er sich den Angaben zufolge längere Zeit im Ausland aufgehalten. Die Einsatzkräfte lieferten den Mann in die Bremerhavener Justizvollzugsanstalt ein, von wo er nach Karlsruhe überstellt werden sollte.

Bekannter beglich Geldstrafe - 36-Jähriger auf freiem Fuß

Wenig später sei ein 36-jähriger Mann aus Hannover im Kreuzfahrtterminal zur Ausreisekontrolle erschienen, so die Polizei. Er wollte demnach als neues Besatzungsmitglied auf dem selben Kreuzfahrtschiff anheuern. In diesem Fall stellten die Beamten den Angaben zufolge fest, dass ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Hannover vorlag - wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 36-Jährige hatte demnach eine Geldstrafe in Höhe von mehr als 1.300 Euro nicht beglichen. Ein Bekannter habe ihm jedoch ausgeholfen und die Geldstrafe bezahlt, so die Polizei. Die Bremerhavener Beamten hätten dem 36-Jährigen daraufhin die Ausreise gestattet.

Weitere Informationen Nach jahrelanger Fahndung: Mann auf Offshore-Schiff festgenommen Er hatte auf dem Schiff angeheuert. Bei einer Kontrolle in Bremerhaven fiel er Beamten der Bundespolizei auf. mehr