Stand: 17.11.2020 14:02 Uhr Polizei löst Gottesdienst im Landkreis Cloppenburg auf

Die Polizei hat in Varrelbusch (Landkreis Cloppenburg) nach einem Hinweis einen Gottesdienst mit 32 Personen aufgelöst. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Gläubigen konnten den Beamten zufolge kein Hygienekonzept vorlegen und verstießen gegen diverse Corona-Auflagen. Während einer größeren Kontrolle von verschiedenen Glaubenshäusern am Wochenende seien ansonsten nur kleinere Verstöße festgestellt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Cloppenburg gehört zu den am stärksten mit dem Coronavirus belasteten Landkreisen in Norddeutschland. Einen Grund dafür sehen Verantwortliche vor allem in Gottesdiensten im freikirchlichen Bereich.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.11.2020 | 14:30 Uhr