Stand: 07.10.2020 10:37 Uhr Polizei kontrolliert Autotuner-Szene in Vechta

Die Polizei hat in Vechta die Autouner-Szene kontrolliert. Bei den zumeist jungen Fahrern stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest. Insgesamt kontrollierte sie 30 Autos und stellten bei der Hälfte der Fahrzeuge Mängel fest - wie tiefergelegte Fahrwerke und fehlende S tellten die Beamten die Nummernschilder sicher. Außerdem registrierten sie 40 Tempo-Verstöße. In einigen Fällen waren die Autofahrer mit Tempo 100 in Vechta unterwegs. Vier von ihnen mussten den Führerschein abgeben.

Weitere Informationen Unnützes Umherfahren: Polizei stoppt Autoposer Nach Kontrollen in der Tuning-Szene hat die Polizei in Oldenburg Verfahren wegen Lärmbelästigung und unnützem Umherfahren eingeleitet. Zudem wurden manipulierte Fahrzeuge entdeckt. (07.07.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.10.2020 | 08:30 Uhr