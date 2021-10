Stand: 04.10.2021 11:39 Uhr Polizei kontrolliert Autoposer im Raum Cloppenburg

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat sich am Wochenende an einer landesweiten Kontrollaktion in der Autoposer-Szene beteiligt. Von Freitag bis Sonntag nahmen die Beamten insgesamt 41 Fahrzeuge und deren Insassen ins Visier. In 14 Fällen gab es den Angaben zufolge einen Bezug zur Autoposer-Szene. Bei drei der inspizierten Autos stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei weitere Fahrzeuge hatten keine gültige TÜV-Plakette und ein Fahrer hatte Alkohol getrunken. Das niedersächsische Landeskriminalamt hatte die Kontrollen koordiniert, es geht davon aus, dass Autoposer häufig dem kriminellen Milieu beziehungsweise kriminellen Clans angehören.

