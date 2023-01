Stand: 21.01.2023 15:46 Uhr Polizei in Verden sucht nach Überfall auf Tankstelle Zeugen

Die Polizei in Verden sucht einen unbekannten Mann, der am Freitag gegen 16 Uhr eine Tankstelle am Berliner Ring überfallen hat. Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, bedrohte der Täter eine 60 Jahre alte Mitarbeiterin und erbeutete Bargeld. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird als männlich und ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll habe eine dunkle Jacke und eine grüne Hose getragen haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter sowie verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer (04231) 8060 zu melden.

