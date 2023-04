Stand: 12.04.2023 09:29 Uhr Polizei geht gegen Autoposer-Szene in Südoldenburg vor

Die Polizei hat im Raum Cloppenburg-Vechta die Autoposer-Szene in den Blick genommen. Wie die Ermittler jetzt mitteilten, wurden hier am Osterwochenende 65 Fahrzeuge kontrolliert. Mehr als 30 davon dürfen erst nach erneuter TÜV-Prüfung wieder auf die Straße. Ihre Abgasanlagen waren zu laut oder stießen zu viele Schadstoffe aus. 13 Fahrzeuge waren technisch so stark verändert worden, dass ihre Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei Wagen wurden beschlagnahmt, um Beweise sicherzustellen. Gegen mehrere Halter wurden Anzeigen erstattet.

