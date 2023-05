Stand: 10.05.2023 12:29 Uhr Polizei findet zwei Leichen in Oldenburger Wohnung

In einer Wohnung in Oldenburg haben Polizisten zwei Tote entdeckt. Der 70-jährige Mann und eine noch unbekannte Frau sollen eines natürlichen Todes gestorben sein, erklärte die Polizei am Mittwoch. Der Vermieter der Wohnung hatte am Dienstag die Wohnungstür geöffnet, weil er seinen Mieter seit mehreren Tagen nicht gesehen hatte und nach dem Rechten schauen wollte. Er fand den 70-Jährigen tot in einem Rollstuhl sitzend und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Als die Beamten sich in der Wohnung des Mannes umsahen, fanden sie in einem Bett unter einer Decke eine weitere Leiche. Die Frau war seit längerer Zeit tot. Sie konnte bislang nicht eindeutig identifiziert werden. Ihre Leiche soll obduziert werden.

