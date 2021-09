Stand: 16.09.2021 10:02 Uhr Polizei fasst europaweit gesuchten Straftäter in Oldenburg

Die Bundespolizei hat einen europaweit gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof Oldenburg festgenommen. Der 30-Jährige müsse in seiner Heimat Polen für fünf Jahre und acht Monate ins Gefängnis, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Er war den Angaben zufolge in der Nacht zu Mittwoch ohne gültigen Fahrschein in einen ICE in Delmenhorst eingestiegen. Weil er bei der Ticketkontrolle angetrunken und aggressiv war, rief das Bahn-Personal Bundespolizisten hinzu. Dabei stellte sich der europäische Haftbefehl heraus - unter anderem wegen Drogendelikten, Einbruchdiebstahls und Angriffs auf einen Amtsträger. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und soll an die polnischen Behörden ausgeliefert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.09.2021 | 13:30 Uhr