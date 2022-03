Stand: 11.03.2022 09:24 Uhr Polizei fasst Drogenhändler-Bande in Ostfriesland

Die Polizei hat in Ostfriesland bei einem groß angelegten Einsatz gegen eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern vier Verdächtige festgenommen - drei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Aurich mit. Bei dem Einsatz, der bereits am Mittwoch stattfand, wurden Wohnungen in Aurich, Großheide und Pewsum durchsucht und dabei mehrere Kilogramm Amphetamine und Marihuana beschlagnahmt. Zudem stellten die Beamten Schusswaffen, Messer und Bargeld sicher. Den drei Festgenommenen wirft die Polizei vor, bandenmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.03.2022 | 09:00 Uhr