Polizei ermittelt nach sexuellem Übergriff in Leer Stand: 26.07.2021 14:15 Uhr In Leer ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen drei junge Männer, nachdem es in der Nacht zu Sonnabend zu einem sexuellen Übergriff auf eine weibliche Person gekommen sein soll.

Zu dem Übergriff sei es in einer Wohnung in der Südstadt gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hatte die Männer noch in der Nacht zu Sonnabend festgenommen. Es sei Haftbefehl erlassen worden, der aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei, sagte Jan Wilken, Sprecher der Staatsanwalt Aurich, dem NDR in Niedersachsen.

Opfer noch nicht volljährig

Zum Alter der Verdächtigen wollte Wilken keine genauen Angaben machen, außer: Sie seien zwar volljährig, strafrechtlich fielen sie als Heranwachsende aber unter das Jugendstrafrecht. Das mutmaßliche Opfer sei hingegen noch nicht volljährig.

