Stand: 12.07.2023 14:26 Uhr Polizei ermittelt nach Unfall mit fünf Verletzten auf A27

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 27 in Bremerhaven ist in der Nacht zu Mittwoch ein Kleinbus ins Schleudern geraten und auf die Seite gekippt. Laut Polizei war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Die 34-jährige Fahrerin, eine weitere Frau sowie drei Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren wurden leicht verletzt. Alle Autoinsassen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser in Bremerhaven und Cuxhaven gebracht. Die Polizei vermutet, dass die Fahrtüchtigkeit der Fahrerin durch eingenommene Medikamente eingeschränkt war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

