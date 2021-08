Polizei ermittelt nach Massenschlägerei in Moordorf Stand: 30.08.2021 15:13 Uhr In Moordorf haben sich am Wochenende zwei Großfamilien eine Massenschlägerei geliefert. Ein Großaufgebot der Polizei konnte die Lage schnell beruhigen. Jetzt laufen die Ermittlungen.

Bei der Auseinandersetzung gingen laut Polizei am Samstagabend auf der Bundesstraße 72 zwischen Emden und Aurich rund 50 Menschen mit Gegenständen aufeinander los. Sie hatten sich dort vorher in einer Diskothek aufgehalten. Nach Informationen der Ermittler hatte der Streit eine Vorgeschichte. Am Sonnabend sei er dann eskaliert, so die Polizei. Worum es dabei genau ging, sei noch unklar. Drei Menschen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, ein Mann liegt mit schweren Gesichtsverletzungen im Krankenhaus. Die Polizei beschlagnahmte mehrere Schlagwerkzeuge und ermittelt in dem Fall.

Polizei: Nicht mehr Kriminalität als andernorts

Schauplatz des Streits war Moordorf, ein Ortsteil der Gemeinde Südbrookmerland im Landkreis Aurich. Spekulationen, wonach Moordorf ein Schwerpunkt für Gewalt und Kriminalität ist, wies die Polizei Aurich zurück. Eine Sprecherin sagte auf Anfrage des NDR in Niedersachsen, dass Moordorf kein Brennpunkt sei. Es gebe dort nicht mehr Kriminalität als andernorts im Zuständigkeitsbereich der Polizei Aurich.

