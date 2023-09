Stand: 06.09.2023 08:21 Uhr Polizei ermittelt: Kellerbrand in Norden war Brandstiftung

Das Feuer in einem Keller in einem Mehrparteienhaus in Norden (Landkreis Aurich) ist absichtlich gelegt worden. Davon geht die Polizei aus. Hinweise auf eine technische Brandursache lägen nicht vor. Bei dem Feuer in der Nacht zum 29. August waren 39 Hausbewohner in Sicherheit gebracht worden. Darunter waren auch 15 Kinder. Zehn Menschen waren mit Drehleitern aus dem viergeschossigen Gebäude gerettet worden. Der Sachschaden wurde zunächst auf 50.000 Euro geschätzt. Im März hatte es bereits in zwei weiteren Mehrfamilienhäusern in dem Wohnviertel in Norden gebrannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Brände zusammenhängen. Sie ermittelt weiter und sucht nach Zeugen.

