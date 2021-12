Polizei entdeckt zwei Tote: Was geschah in Fischerhude? Stand: 29.12.2021 07:30 Uhr Gestern Abend haben Polizei und Spezialeinsatzkommando (SEK) eine tote Frau und einen toten Mann in einem Haus in Fischerhude (Landkreis Verden) entdeckt. Auch am Morgen danach sind viele Fragen offen.

Ob die beiden Opfer eines Verbrechens wurden, ist nach Angaben der Polizei weiter unklar. Hinzu kommt der Fall einer Frau, die schwer verletzt wurde. Sie kam ins Krankenhaus. Laut Polizei war möglicherweise eine Schusswaffe eingesetzt worden. Kurz vor 17 Uhr waren die Beamten in den Ortskern von Fischerhude gerufen worden, als sie zunächst die Verletzte entdeckten. Spezialkräfte umstellten dann das Wohnhaus in der Annahme, dass der Täter sich darin befinde. Schließlich drangen sie in das Gebäude ein und entdeckten dort die beiden Toten. Über die Todesursache wurde noch nichts mitgeteilt.

Ist der Täter unter den Toten oder flüchtig?

Für die Ermittler sind viele Fragen offen: Noch wisse man nichts über die Beziehungen zwischen den Beteiligten. Zudem sei unklar, ob der Täter sich unter den Toten befindet - was die Beamten derzeit nicht ausschließen - oder auf der Flucht ist. Bei der Fahndung setzt die Polizei Drohnen ein. Zahlreiche Beamte waren in dem Ort mit 3.000 Einwohnern bis in die Nacht im Einsatz. Die Spurensuche und Spurensicherung läuft.

Polizei: Bereich weiträumig umfahren

Mehrere Straßen in Fischerhude waren über Stunden gesperrt. Die Menschen wurden gebeten, den Ort zu umfahren und die Wege für die Einsatzkräfte frei zu halten.

