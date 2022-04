Stand: 13.04.2022 11:58 Uhr Polizei bekommt unverhoffte Hilfe von 16-Jähriger

Eine junge Frau hat am Dienstag für das schnelle Aufklären einer Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst gesorgt. Laut Polizei hielt sich die 16-Jährige zur Unfallzeit bei ihren Eltern in der Jahnstraße auf und hörte von dort einen dumpfen Knall. Beim Blick aus dem Fenster sah sie einen Pkw, der quer auf dem Gehweg stand. Sie verständigte ihre Mutter. Gemeinsam sahen sie dann, wie eine Frau aus dem Auto ausstieg, sich die Front des eigenen Autos anschaute und nach kurzer Zeit damit vom Unfallort floh. Die beiden Zeuginnen riefen sofort die Polizei. Dank der guten Beschreibung fand die Polizei schnell die Unfallverursacherin heraus. Auch die Unfallspuren an ihrem Auto passten zum Hergang in der Jahnstraße. Gegen die 42-jährige läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

