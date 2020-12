Stand: 20.12.2020 19:23 Uhr Polizei ahndet mehrere Corona-Verstöße in Cloppenburg

Die Polizei hat am Wochenende im Landkreis Cloppenburg mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung geahndet. So schritten die Einsatzkräfte am Freitag und Sonnabend bei größeren Zusammenkünften in zwei Wohnungen in Lindern und in Cloppenburg ein. Dabei wurden gegen insgesamt 14 Menschen Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. In Lindern waren die Beamten in der Nacht aufgrund lauter Musik alarmiert worden. Bei der Überprüfung trafen sie auf acht junge Leute zwischen 16 und 21 Jahren aus acht Haushalten - keiner trug den Angaben zufolge einen Mund-Nasen-Schutz. Folgen hat auch eine Verkehrskontrolle am Samstagabend in Cloppenburg. In einem Auto stoppten die Einsatzkräfte fünf Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In drei weiteren Fällen lösten die Beamten in der Stadt Zusammentreffen auf, die gegen die Corona-Verordnungen verstießen.

Weitere Informationen Polizei löst Partys in Corona-Hotspots auf In den Landkreisen Vechta und Cloppenburg haben die Beamten am Wochenende fünf Feiern mit bis zu 21 Menschen beendet.

