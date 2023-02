Stand: 03.02.2023 10:46 Uhr Polizei Varel schnappt zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer

Die Polizei hat offenbar zwei Graffiti-Sprayer im Landkreis Varel geschnappt. Den beiden 18 und 19 Jahre alten Männer werden 39 Sachbeschädigungen vorgeworfen. Sie haben demnach im Stadtgebiet von Varel, sowie in den Ortsteilen Obenstrohe, Langendamm und Altjührden, und in der Gemeinde Bockhorn ihre Zeichen hinterlassen. Die jungen Männer beschädigten laut Polizei Bushaltestellen und Hauswände. "Auffallend war, dass immer wieder die gleichen Symbole und Schriftzüge gesprüht wurden, so dass im Verlaufe der intensiv geführten Ermittlungen zwei Tatverdächtige in unseren Fokus gerieten", sagte Andrea Papenroth, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats in Varel. Der 18-Jährige war bereits zweimal auf frischer Tat ertappt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2023 | 13:30 Uhr