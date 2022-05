Stand: 25.05.2022 08:25 Uhr Polizei Oldenburg: Zahl der Benzindiebstähle verdoppelt sich

Weil die Spritpreise so hoch sind, hat sich die Zahl der Diebstähle von Benzin im Nordwesten verdoppelt. Das hat die Polizeidirektion Oldenburg mitgeteilt. Die Fälle, in denen Benzin oder Diesel aus Fahrzeugen abgelassen und entwendet wurde, liegen mittlerweile im hohen zweistelligen Bereich, so eine Sprecherin. Auch Tankbetrug habe um fast 40 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres zugenommen. Rund 320 Kunden haben in diesem Jahr bereits versucht zu tanken, ohne zu bezahlen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.05.2022 | 06:30 Uhr