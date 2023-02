Stand: 24.02.2023 11:52 Uhr Polizei-Hinweisschild nach Diebstahl wieder aufgetaucht

Ein aufmerksamer Bürger hat ein gestohlenes der Polizeistation in Filsum (Landkreis Leer) wiedergefunden. "De Wiespahl is weer daar!!!", schrieb die Pressestelle der Polizei in Leer am Freitag auf Facebook. Dort hatten sie bereits einen Suchaufruf auf plattdeutsch gestartet. Wie die Beamten mitteilten, bemerkte der Leiter der Station Holger Schulte den Diebstahl am Mittwoch. Er leitete Ermittlungen ein und suchte selbst nach dem Schild, jedoch ohne Erfolg. In der Nähe der Tatorts entdeckte ein Passant schließlich das Schild und brachte es zur Polizei. Polizist Holger Schulte sei über den Fund "heel blied", also sehr erfreut, hieß es. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Filsum unter der Telefonnummer (04957) 92 81 20 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.02.2023 | 13:30 Uhr