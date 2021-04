Stand: 07.04.2021 11:24 Uhr Polizei Bremerhaven befreit frierenden Hund aus Auto

Die Polizei hat in der Nacht in Bremerhaven einen kleinen Hund aus einem Auto befreit. Der Terrier war bei eisiger Kälte im Fußraum des Wagens in einen Käfig eingesperrt. Laut Polizei konnte das abgemagerte und offensichtlich längere Zeit vernachlässigte Tier in dem engen Käfig nicht stehen, sich nicht drehen und sich nicht strecken. Durch das Wimmern und Bellen war eine Passantin auf das Auto aufmerksam geworden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Tierquälerei, der Hund wurde in einem Tierheim untergebracht.

