Stand: 03.04.2025 15:18 Uhr Bremer Polizei fahndet nach "Sekundenkleber-Mann"

Die Polizei in Bremen fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres mindestens 27 Türschlösser in der Innenstadt und der Neustadt mit Klebstoff unbrauchbar gemacht haben soll. Dabei entstand den Angaben zufolge hoher Schaden. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun mit Bildern aus Überwachungskameras nach dem Täter. Nach Angaben der Behörden ist der Mann etwa 50 bis 60 Jahre alt und fuhr bei seinen Taten auf einem auffälligen Damenfahrrad mit rotem Sattelbezug und rotem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Bei einigen Vorfällen habe der Mann Schuhe der Marke ON getragen, so die Bremer Polizei. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt sie unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.

