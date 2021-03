Stand: 31.03.2021 10:52 Uhr Polizei Aurich warnt vor Test- und Impfstoff-Betrügern

Betrüger machen sich offenbar die Corona-Situation zu nutze, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Demnach warnt die Polizei im Landkreis Aurich vor einer neuen Masche: Kriminelle geben sich am Telefon als enger Verwandter, der sich angeblich mit dem Coronavirus infiziert hat, oder als behandelnder Arzt des Verwandten aus. Ziel der Betrüger ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld oder Wertsachen zu suchen. Die Polizei befürchtet zudem, dass sich Täter an der Haustür als Impfstoffverkäufer ausgeben könnten, um sich so Zutritt zu verschaffen. Sie warnt dringend davor, Fremde ins Haus zu lassen oder persönliche Daten preiszugeben. Wenn Geld verlangt wird im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung, sollte man sofort die Polizei einschalten.

