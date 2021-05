Stand: 24.05.2021 11:04 Uhr "Polarstern" startet heute zu neuer Arktis-Expedition

Das Forschungsschiff "Polarstern" des Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven startet heute zu einer Arktis-Expedition. An Bord sind rund 50 Wissenschaftler. In der Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen setzen sie die seit mehr als 20 Jahren laufenden Langzeitbeobachtungen im sogenannten "AWI Hausgarten" fort. Dort erforschen sie den Einfluss von Umweltveränderungen auf das arktische Tiefseeökosystem. "Unsere Untersuchungen beinhalten die Identifizierung räumlicher und zeitlicher Entwicklungen in der Funktion ausgewählter Plankton- und Benthos-Gemeinschaften", sagte Expeditions-Leiter Thomas Soltwedel. Die rund 50 Wissenschaftler und rund 40 Crewmitglieder waren vor Beginn der Expedition zwei Wochen in einem Hotel in Quarantäne, um das Risiko für Corona-Infektionen an Bord auszuschließen. Am 28. Juni wird die "Polarstern" in ihrem Heimathafen Bremerhaven zurückerwartet.

