Stand: 09.10.2020 08:46 Uhr "Polarstern" kehrt am Montag von Arktis-Expedition zurück

Nach ihrer einjährigen Forschungsreise in der Arktis kehrt die "Polarstern" am Montag zurück in ihren Heimathafen Bremerhaven. Eine Flotte von Schiffen begleitet das Forschungsschiff auf den letzten Seemeilen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, wollen die Expeditionsmannschaft in Bremerhaven in Empfang nehmen. Auf ihrer Expedition haben die Wissenschaftler Daten gesammelt, die weitere Erkenntnisse über das Klimasystem der Erde liefern sollen. Dazu war die "Polarstern" eine Zeitlang mit einer riesigen Eisscholle in der zentralen Arktis mitgedriftet.

Weitere Informationen Arktis-Expedition: "Polarstern" auf Heimatkurs Nach einjähriger Forschungsreise durch die Arktis ist die "Polarstern" auf Kurs gen Heimat. Am 12. Oktober soll das Schiff des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven anlegen. (21.09.2020) mehr MOSAiC: Die größte Arktis-Expedition aller Zeiten Corona-Pandemie, brechende Schollen, arktische Winde: Die Forscher der MOSAiC-Expedition im Polarmeer kämpfen gegen viele Widerstände. Ein Jahr lang driften sie mit der "Polarstern" durchs Eis. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.10.2020 | 07:30 Uhr