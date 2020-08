Stand: 20.08.2020 10:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Polarstern"-Expedition erreicht den Nordpol

Das Forschungsschiff "Polarstern" hat auf seiner Expedition den Nordpol erreicht. Das teilte das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mit. Expeditionsleiter Markus Rex sagte, er sei erstaunt, wie sehr das Eis in diesem Jahr angetaut sei. Er sprach von einer Veränderung historischen Ausmaßes. Durch die "Polarstern"-Expedition will ein internationales Forscherteam die komplexen Umweltprozesse und die Folgen des Klimawandels in der Arktis besser verstehen.

Die "Polarstern" beobachtet Eisschichten besorgt NDR Info - 19.08.2020 21:45 Uhr Forschende vom Forschungsschiff "Polarstern" wollen am Nordpol Gefrierprozesse von Eis beobachten. Eine schwierige Aufgabe, da die Eisschollen immer schneller schmelzen.







