Stand: 29.10.2020 07:44 Uhr Pkw gerät in Gegenverkehr: Zwei Verletzte in Bad Zwischenahn

Bei einem Frontalzusammenstoß in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am späten Mittwochnachmittag ein Autofahrer und eine Autofahrerin verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei eine 56-Jährige auf der Kreisstraße 346 von Elmendorf kommend in Richtung Westerstede unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Ihr Wagen stieß frontal mit dem Auto eines 30-Jährigen aus Rastede zusammen. Die aus Westerstede stammende Autofahrerin wurde eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr Elmendorf geborgen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

VIDEO: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Bad Zwischenahn (1 Min)

