Stand: 03.02.2019 13:29 Uhr

Pkw fährt in Boßelgruppe: Acht Verletzte

Nach der Unfallfahrt in eine Menschenmenge bei Breddenberg (Landkreis Emsland) schweben zwei Menschen in Lebensgefahr. Am Sonnabend war ein Pkw außerhalb der Ortschaft in eine Gruppe von rund 25 Boßelspielern gefahren. Neben den beiden lebensgefährlich Verletzten wurden zwei Menschen schwer, vier weitere leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw konnte bislang nicht befragt werden. Der 27-Jährige hat einen Schock erlitten und wird in einem Krankenhaus versorgt. Frühestens am Montag könnten der Fahrer und sowie Mitglieder der Boßelgruppe vernommen werden, hieß es am Sonntag.

Gruppe in der Dunkelheit übersehen

Nach Angaben der Polizei hatte der Pkw-Fahrer die Gruppe in der Dunkelheit offenbar übersehen. "Es sieht alles nach einem Unfall aus, Hinweise auf ein absichtliches Verhalten des Autofahrers gibt es nicht", sagte ein Polizeisprecher. Der Autofahrer sei der Gruppe um 17.55 Uhr entgegengekommen und habe mehrere Menschen erfasst. Nach Angaben der Polizei war der Pkw-Fahrer nicht alkoholisiert. Das habe ein entsprechender Test ergeben. Unklar ist, ob der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Auf der Straße ist nach Angaben der Polizei Tempo 100 erlaubt.

Weder Geh- noch Radweg vorhanden

Die Boßelgruppe war mit zwei Bollerwagen außerhalb der Ortschaft auf einer schmalen Straße zwischen Breddenberg und Surwold unterwegs gewesen. Weil es dort nach Angaben der Polizei weder einen Geh- noch eine Radweg gibt, liefen die 18 bis 26 Jahre alten Gruppenmitglieder am Straßenrand entlang. Ob die Straßenbeleuchtung zu dem Zeitpunkt eingeschaltet war, ist unklar. Nach Angaben einer Sprecherin sei dies Gegenstand der Ermittlungen. Gleiches gilt für den Aspekt, ob Teilnehmer der Gruppe bei ihrem Ausflug Warnwesten trugen. Dass eine Boßelgruppe in der Region ihren Ausflug samt Route bei der Polizei anmeldet, ist nach Angaben einer Sprecherin der Polizei Emsland unüblich, auch wegen der derzeitigen Hochsaison der Sportart.

Großaufgebot der Feuerwehr

Die unverletzten Mitglieder der Boßelgruppe wurden in einem naheliegenden Jugendheim von einem Seelsorger betreut. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz sei aufgrund der Verletztenzahl und der Unfallumstände nicht alltäglich gewesen, sagte ein Sprecher. Die Straße wurde nach dem Unfall mehrere Stunden lang voll gesperrt.

