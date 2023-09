Stand: 06.09.2023 13:36 Uhr Pkw-Fahrerin übersieht Roller - zwei Menschen sterben

Ein 78-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Uplenger Ortsteil Großsander (Landkreis Leer) ums Leben gekommen. Beide waren auf einem Roller unterwegs. Laut Polizei hatte eine 43 Jahre alte Autofahrerin den Roller übersehen, als sie von der Großsander Straße nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte. Das Auto stieß so heftig mit dem entgegenkommenden Roller zusammen, dass dessen Fahrer und Mitfahrerin lebensgefährlich verletzt wurden. Rettungskräfte konnten den Mann zunächst wiederbeleben, er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Westerstede (Landkreis Ammerland) gebracht, wo auch sie ihren Verletzungen erlag.

