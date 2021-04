Stand: 16.04.2021 07:31 Uhr Pkw-Fahrer zertrümmert mit Geländewagen Schaufenster

Am Donnerstag hat es am Schlossplatz in Oldenburg einen aufsehenerregenden Verkehrsunfall gegeben. Ein 72-jähriger Mann aus Oldenburg beschleunigte beim Einparken aus ungeklärter Ursache seinen Geländewagen. Er rammte ein geparktes Auto, zertrümmerte ein Schaufenster einer Buchhandlung und fuhr in einen geparkten Transporter. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

