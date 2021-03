Stand: 04.03.2021 14:00 Uhr Pkw-Fahrer flieht mit Tempo 155 vor Polizei

Bei Kleineborstel hat sich der Fahrer eines BMW eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei war der Fahrer des schwarzen Pkw am Mittwochabend in Kleineborstel im Landkreis Diepholz statt mit rund 155 Kilometer pro Stunde von einer Streife geblitzt worden - erlaubt war auf der Strecke Tempo 80. Statt anzuhalten, floh er in Richtung Hoya. Dabei soll er nach Polizeiangaben zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei konnte schließlich einen 20-Jährigen als mutmaßlichen Raser ermitteln. Nun sucht die Polizei zudem nach Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.03.2021 | 13:30 Uhr