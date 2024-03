Stand: 22.03.2024 21:54 Uhr Pizzalieferant prallt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Dötlingen-Brettorf (Landkreis Oldenburg) ist am Freitagabend ein Pizzalieferant schwer verletzt worden. Er war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, wie die Kreisfeuerwehr mitteilte. Das Fahrzeug wurde demnach stark deformiert, der Fahrer eingeklemmt. "Aufgrund des Zustandes des Patienten war eine schonende Rettung mit ausreichend Zeit nicht möglich", erklärte die Feuerwehr in einer Mitteilung. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich bei Dötlingen ein tödlicher Unfall ereignet: Ein Auto war mit einem Traktor zusammengestoßen, der Autofahrer kam ums Leben.

