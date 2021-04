Stand: 06.04.2021 11:32 Uhr Pinguin-Liebhaber aus Cuxhaven vor Weltrekord

Das Ehepaar Birgit Berends (48) und Stefan Kirchhoff (53) aus Cuxhaven will mit seiner Pinguin-Sammlung einen neuen Weltrekord aufstellen. Danach wollen die beiden Liebhaber das Sammeln einstellen. Vier Einträge habe sie bereits im Guinness-Buch der Rekorde, der Letzte datiert aus dem Jahr 2011 mit mehr als 11.000 Pinguin-Figuren. Aktuell streben die Sammler eine Anerkennung beim Rekord-Institut für Deutschland an. "Wir sind noch bei der Bestandsaufnahme", sagte Birgt Berends. Nach der Zählung werden es mehr als 26.000 Exemplare sein. Rund 4.000 Exponate sind im Pinguin-Museum des Ehepaars in Cuxhaven ausgestellt.

