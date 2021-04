Stand: 12.04.2021 13:25 Uhr Pilotprojekt: Lolli-Test gegen Corona für Kita-Kinder

Die Samtgemeinde Lathen (Landkreis Emsland) testet ab Montag zwei Wochen lang Kindergartenkinder auf das Coronavirus. Mit einem sogenannten Lolli-Test sollen Corona-Ausbrüche in Kindergärten möglichst vermieden werden. Der "Lolli" ähnelt einem Wattestäbchen, auf dem die Kinder 30 Sekunden lang lutschen. Der Vorteil: Die Kinder müssen nicht die oft unangenehme Abstrich-Prozedur in Nase oder Rachen wie bei anderen Tests erdulden. Bei dem Lolli-Test handelt es sich um einen PCR-Test, der in Laboren untersucht wird. Die Kosten für alle Kindergärten in Lathen zahlt die Samtgemeinde. Die Eltern würden das Pilotprojekt zum überwiegenden Teil unterstützen, so der Sprecher weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.04.2021 | 13:30 Uhr