Stand: 19.06.2023 08:26 Uhr Freiwilliger Flugdienst: Pilot sichtet Moorbrand in Molbergen

Im Landkreis Cloppenburg ist erneut ein Feuer im Moor ausgebrochen. Entdeckt wurde das Feuer bei Molbergen von einem ehrenamtlichen Piloten. Dieser sucht für einen freiwilligen Flugdienst besonders gefährdete Gebiete ab, wie Heide und Moore. Bei Molbergen beobachtete der Pilot eine Rauchsäule und rief die Feuerwehr. Laut Feuerwehr brannte das Moor am Sonntag auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern. Rund 80 Feuerwehrleute löschten das Feuer und bewachten über Nacht die Brandstelle, um wieder aufkeimende Glutnester zu löschen, so der Sprecher. Die Feuerwehr ruft auf, keine Zigarettenkippen wegzuwerfen. Das Moor bei Molbergen hatte am 9. Juni schon einmal gebrannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.06.2023 | 06:30 Uhr