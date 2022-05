Stand: 18.05.2022 11:56 Uhr Pianist Igor Levit bekommt Carl-von-Ossietzky-Preis

Der Pianist Igor Levit erhält in diesem Jahr den Carl-von-Ossietzky-Preis der Stadt Oldenburg. Levit positioniere sich konsequent gegen Rassismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Er erreiche als Musiker und politisch engagierter Mensch verschiedene Generationen, begründet die Jury ihre Entscheidung. Am 9. Dezember wird der Preis an Igor Levit in Oldenburg übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.05.2022 | 07:30 Uhr