Stand: 19.07.2022 08:09 Uhr Photovoltaikanlage löst Hausbrand in Bad Zwischenahn aus

Nach einem Feuer in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist ein Haus unbewohnbar. Eine auf dem Gebäude im Ortsteil Kayhauserfeld angebrachte Photovoltaikanlage war am Montag in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen demnach auf das Gebäude über und richteten rund 200.000 Euro Schaden an. Mehrere Feuerwehren löschten die Flammen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus.

