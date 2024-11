Stand: 20.11.2024 10:14 Uhr Pferde sterben bei Scheunenbrand in Löningen

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Löningen (Landkreis Cloppenburg) sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Pferde ums Leben gekommen. Nach Informationen der Polizei wurde die Scheune, in welcher die Pferde untergebracht waren, komplett zerstört. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Die Scheune wurde auch als Autowerkstatt genutzt. Diverse Fahrzeuge, Oldtimer und Fahrzeugteile lagerten deshalb in dem Gebäude. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500.000 Euro. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Neben Kräften von Feuerwehr und Polizei waren auch ein Rettungswagen, Notfallseelsorger und ein Tierarzt vor Ort. Die angrenzende Bundesstraße 213 wurde wegen des Brands am frühen Morgen vorübergehend voll gesperrt, so die Polizei. Das sorgte für Stau im morgendlichen Berufsverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.11.2024 | 06:30 Uhr