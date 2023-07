Duhner Wattrennen 2023: Einzigartiges Pferde-Spektakel vor Cuxhaven Stand: 15.07.2023 08:01 Uhr Im Trab und im Galopp geht es am Samstag durchs Watt in Cuxhaven. Zum Duhner Wattrennen kommen stets Tausende Besucher. In der Vergangenheit gab es aber auch Kritik.

Elf Starts stehen am Samstag auf dem Programm. Die Teilnehmenden wetteifern um verschiedene Preise, gestiftet von der Stadt, von Unternehmen aus der Region und weiteren Sponsoren. Rund 35.000 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr, um das Spektakel zu beobachten. Offiziell eröffnet wird das Rennen am Samstag um 14.45 Uhr, unter anderem von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Am späten Nachmittag und am Abend, jeweils zwischen zwei Rennen, geht der Blick nach oben: Flugzeuge vom Marineflieger-Kommando Nordholz werden im Tiefflug über der Rennbahn düsen.

Wattrennen: Kontrollen nach Protesten von Tierschützern verstärkt

Tierschutzorganisationen wie PETA haben den Wettkampf in vergangenen Jahren kritisiert und Anzeige erstattet. Entsprechende Verfahren wegen Tierquälerei wurden aber eingestellt. Umstrittene Hilfsmittel, um die Pferde anzutreiben, sind inzwischen verboten. Nach den Protesten wurden zudem die Kontrollen durch Veterinäre verstärkt.

