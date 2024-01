Stand: 28.01.2024 14:55 Uhr Pferd wird von Auto angefahren und muss eingeschläfert werden

Ein Pferd ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Grasberg im Landkreis Osterholz am Samstag so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe eine 78 Jahre alte Autofahrerin das Tier, das von seiner Besitzerin geführt wurde, am rechten Straßenrand offenbar übersehen. Die Seniorin fuhr das Tier mit ihrem Auto an. Ein Tierarzt musste es den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle einschläfern. Am Pkw entstand laut Polizei ein deutlicher Schaden.

