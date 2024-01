Stand: 22.01.2024 14:32 Uhr Pferd aus Großefehn geht für 720.000 Euro nach Schweden

Ein noch namenloser Oldenburger Hengst aus Großefehn (Landkreis Aurich) ist am Sonntag für 720.000 Euro an eine renommierte Hengststation in Schweden verkauft worden. Nach der Versteigerung mit internationaler Beteiligung sprach der Zuchtverband des Oldenburger Pferdes in Vechta von einem "grandiosen" Ergebnis. Für viele Dressurpferde wurden sechsstellige Summen bezahlt. Bei den 20 gekörten - also ausgezeichneten - Tieren lag der Durchschnittspreis bei rund 150.000 Euro. Für das zweitteuerste Tier bezahlte ein Unternehmer aus Polen 400.000 Euro. Der bekannte Pferdezüchter Paul Schöckemöhle aus Mühlen im Kreis Vechta ersteigerte einen weiteren Hengst für 170.000 Euro.

