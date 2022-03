Stand: 20.03.2022 12:13 Uhr Personensuche: Leeres Sportboot treibt auf Elbe vor Cuxhaven

Auf der Elbe vor Cuxhaven läuft eine Personensuche mit diversen Rettungskräften. Am frühen Sonntagmorgen war ein leeres Sportboot mit laufendem Motor gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Sonntagvormittag. Vermutet wird, dass der oder die Bootsführer über Bord in die Elbe gefallen sind. Die Suchaktion dauert an.

